أمن سلا يوقف أربعة أشخاص ظهروا في فيديو وهم يحملون أسلحة بيضاء.. ثلاثة قاصرين وفتاة

أوقفت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية في مدينة سلا، صباح اليوم الجمعة، أربعة مشتبه فيهم، من بينهم ثلاثة قاصرين من ذوي السوابق القضائية، وفتاة تبلغ من العمر 18 سنة، وذلك بعد ظهورهم في مقطع فيديو يوثق حيازتهم لأسلحة بيضاء في ظروف من شأنها المساس بأمن، وسلامة المواطنين، والتحريض على ارتكاب أفعال إجرامية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها تفاعلت بسرعة وجدية مع مقطع الفيديو، الذي تم تداوله لأول مرة، صباح أمس الخميس، إذ تمكنت الخبرات التقنية، والتحريات الميدانية، المنجزة، من تحديد هوية المشتبه فيهم، الذين ظهروا يتراقصون بأسلحة بيضاء، والذين تم توقيفهم في حي سيدي موسى في مدينة سلا، وبحوزتهم سكين من الحجم الكبير.

وأضاف البلاغ ذاته أن التحريات المنجزة أوضحت أن الفتاة الموقوفة هي من وثقت الشريط المسجل بكاميرا هاتفها المحمول، وأن أحد الموقوفين معها هو من تولى النشر، والمشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تم إيداع المشتبه فيها، الراشدة، تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة الشرطية، وذلك رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الظروف، والملابسات المحيطة بتوثيق هذا التسجيل، فضلا عن توقيف باقي المشتبه فيهم، الذين ظهروا في الشريط نفسه.