تونس.. الموافقة على طلب التلفزة التونسية إجراء مناظرات بمشاركة نبيل القروي المسجون

قالت مؤسسة التلفزة التونسية، الجمعة، بأن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الـ(هايكا)، وافقت على طلب تمكين المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي من تسجيل حصص التعبير المباشر والمشاركة في المناظرات المبرمجة في الدور الثاني.

وقالت التلفزة التونسية، إن الموافقة تتعلق إما بالحضور في الاستوديوهات المركزية، أو التسجيل، أو البث المباشر من المؤسسة السجنية التي يقيم بها.

وأضافت التلفزة التونسية في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنها وجهت، إثر هذه الموافقة، مراسلات في الغرض، إلى كل من وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح وقاضي التحقيق المتعهد بالقضية والوكيل العام لمحكمة الاستئناف.

وأشارت إلى أنها اتبعت في طلبها المسارين الإداري والقضائي، إذ كلفت محاميها بطلب استعجال النظر في هذه الأذون الفضائية، مذكرة بأن هيئة الاتصال السمعي والبصري كانت ثمنت في وقت سابق حرص التلفزة التونسية على تحقيق مبادئ التغطية المتساوية بين مختلف المترشحين والسعي إلى ترسيخ الممارسات الديمقراطية.

يذكر أن دائرة الإتهام الصيفية بمحكمة الإستئناف بتونس، رفضت يوم 5 شتنبر الحالي، طلبا للإفراج عن القروي، المترشح للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والموقوف على ذمة القضاء منذ 23 غشت الماضي.