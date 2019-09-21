كأس محمد السادس.. الرجاء يطرح تذاكر مباراته أمام هلال القدس الفلسطيني

يطرح فريق الرجاء الرياضي، بدءا من يوم غد السبت، تذاكر مباراة دور 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، التي ستجمع الفريق الأخضر، بنادي هلال القدس الفلسطيني، الاثنين المقبل.

وستكون التذاكر رهن الجمهور الرجاوي، بداية من الساعة التاسعة صباحا، بثلاث نقاط للبيع، وهي المركب الرياضي، محمد الخامس، ومركب الفريق في الوازيس، وملعب تيسيما، ناهيك عن استمرار عملية البيع عبر الأنترنيت.

وحددت إدارة الرجاء، أسعار التذاكر في 50 درهما للمدرجات المكشوفة، و100 درهم للمنصة الجانبية، بينما حدد سعر الولوج للمنصة الشرفية في 300 درهم.

وفرض التزام ستة لاعبين رجاويين مع المنتخب المحلي، الذي سيواجه الجزائر، غدا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى “الشان”، فرض على الرجاء تأجيل مباراته أمام هلال القدس من يوم السبت إلى الاثنين.