موستافي يقرر الرحيل عن آرسنال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن المدافع الألماني شكودران موستافي، قرر الرحيل عن صفوف فريقه آرسنال الإنجليزي، بعدما خرج من حسابات المدرب أوناي إيمري.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن موستافي مستعد لمغادرة ملعب الإمارات، إذا تلقى عرضًا جيدًا، ووافق عليه آرسنال.

وخرج موستافي من حسابات إيمري، بعدما تعاقد الجانرز مع المدافع الدولي البرازيلي دافيد لويز، قادمًا من تشيلسي، في اليوم الأخير للقيد بإنجلترا.

وكان إيمري قد صرح في وقت سابق، بأنه عقد جلسة مع موستافي، وأبلغه بأنه لن يعتمد عليه بشكل أساسي، وسيدفع به عند الحاجة فقط.

ورغم موافقة موستافي في البداية، لكن يبدو أن الأمر لم ينل رضاه بعد ذلك، ليقرر البحث عن محطة جديدة.