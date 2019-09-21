ماتويدي: لم أفكر في الرحيل عن يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - علق نجم يوفنتوس الإيطالي، بليز ماتويدي، على مصيره مع فريقه بعد تردد أنباء حول إمكانية رحيله في الفترة الأخيرة عن صفوف "السيدة العجوز".

وارتبط اسم ماتويدي على مدار مدة طويلة من الموسم الماضي، بالرحيل عن البيانكونيري، وسط اهتمام من أندية فرنسية.

وكشف ماتويدي في تصريحات لموقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، أنه لم يفكر أبدًا في مغادرة يوفنتوس، في فترة الانتقالات الماضية.

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وقال ماتويدي "كنت مقتنعًا بأنني لن أغادر في الصيف، لم أفكر في هذا الخيار أبدًا".

وأضاف "أنا أعمل كل يوم مع الفريق، أفكر فقط في ما يحدث على أرض الملعب".

وأتم "يوفنتوس فريق رائع ويعطيني الكثير من الثقة".