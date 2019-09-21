شكرا لقرائتكم خبر عن "عرب سات" تكسب قضيتها أمام "بي إن سبورتس" القطرية والان مع التفاصيل

أعلنت المنظمة العربية للاتصالات الفضائية "عرب سات"، الخميس، عن كسبها الدعوى القضائية التي رفعتها ضدها شبكة "بي إن سبورتس" القطرية أمام المحاكم الفرنسية.

وكانت مجموعة "بي إن سبورتس" رفعت دعوى للقضاء الفرنسي، مؤكدة فيها علاقة "عرب سات" في تسهيل بث قناة "بي أوت كيو" من خلالها".

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وأوضحت "عرب سات" في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، أن قراراً جديداً صدر من محكمة فرنسية مستقلة تؤيد الحكم السابق الذي رفض جميع الدعاوي الصادرة من "بي إن سبورتس" ضدها، ورفض أي محاولة استئناف من جانب الشبكة القطرية.

وأضاف البيان: "عرب سات تود أيضًا أن تؤكد تلقيها تعويضات مالية غير مسبوقة من شبكة "بي إن سبورتس"، والتي فرضتها المحكمة، وهذا يثبت بوضوح زيف الادعاءات ويثبت موقف عرب سات من هذه الاتهامات غير المسؤولة، وعلى الرغم من رفض عرب سات للادعاءات الموجهة ضدها، فإننا نأسف بشدة للبيانات غير المسؤولة التي أدلى بها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحادات الأخرى التي تحتوي على تكرار مزاعم شبكة "بي إن سبورتس".

وتابع: "عرب سات تحذر من تصريحات وتقارير وسائل الإعلام غير الدقيقة في وجه الأحكام النهائية للمحكمة، بناءً على إيمانها بسيادة القانون . لن تشارك عربسات في أي حرب إعلامية مع أي كيان بخصوص هذا الموضوع".