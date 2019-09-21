تفاصيل الساعات الأولى للهجوم على 'أرامكو'

وقال المدير العام لمنطقة الأعمال الجنوبية للنفط في أرامكو فهد عبد الكريم إن: "الصواريخ أمطرت خريص في الفترة بين الساعة 0331 وحتى 0348، حيث هرعت فرق الإطفاء إلى الموقع وأخمدت حريقين في خمس دقائق". وأضاف عبد الكريم، أنه "بمجرد وصولها إلى الموقع، شهدت المنطقة ضربات أخرى" مشيرا إلى أن "إخماد حريقين آخرين استغرق خمس ساعات".

من جهته، قال نائب الرئيس لأعمال الزيت بمنطقة الأعمال الجنوبية في أرامكو خالد البريك إن "إخماد الحرائق في بقيق استغرق سبع ساعات".

وذكرت "رويترز"، أنه "عندما ضربت 18 طائرة مسيرة أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط بالسعودية السبت الماضي، هرع نحو 100 عامل بنوبة العمل الليلة لمكافحة الحرائق التي اندلعت."



وأشارت إلى أنه "خلال دقائق، وصلت فرق الطوارئ للموقع في معمل بقيق ولموقع آخر قريب في خريص ثاني أكبر حقول النفط بالمملكة".

وفي 14 سبتمبر، تعرضت منشآت "أرامكو" لهجمات بطائرات بدون طيار، ما أدى إلى تضرر منشأتين نفطيتين هما مصفاة بقيق وحقل هجرة خريص في شرق المملكة.

وأدى الهجوم إلى تقليص إنتاج النفط في السعودية التي تعد أكبر دولة مصدرة وواحدة من أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم، بأكثر من النصف بواقع 5.7 مليون برميل يوميا من المستوى المعتاد البالغ 9.8 مليون برميل في اليوم.

وتبنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية الهجوم، لكن مسؤولين أمريكيين ومن بعض دول الخليج، وجهوا الاتهام إلى إيران.