اعتقال متهم بتهريب المخدرات إيراني الجنسية في البصرة

أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم السبت، اعتقال متهم بتهريب وترويج المخدرات يحمل الجنسية الإيرانية بعملية "نوعية واستباقية" في قضاء أبي الخصيب.
وقالت القيادة، إنه "بعد ورود معلومات دقيقة عن وجود متهم من مهربي ومروجي المواد المخدرة في قضاء أبي الخصيب إيراني الجنسية على الفور تم تشكيل قوة من مكتب قائد شرطة محافظة البصرة الفريق رشيد فليح بإشرافه، وبعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل إلى مكان تواجد المتهم في قضاء أبي الخصيب الحي العسكري وبعملية نوعية واستباقية تم إلقاء القبض عليه".
وأضافت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "ضبط بحوزته مواد مخدرة تقدر ب ٢٣٠ غراماً ومبلغ من المال (عملة اجنبية) و2 مسدس وميزان إلكتروني"، مشيرةً إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية اللازمة وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق معه".
وأضافت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "ضبط بحوزته مواد مخدرة تقدر ب ٢٣٠ غراماً ومبلغ من المال (عملة اجنبية) و2 مسدس وميزان إلكتروني"، مشيرةً إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية اللازمة وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق معه".
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