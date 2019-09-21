مكتب عبد المهدي يصدر بياناً بخصوص تفجير مدخل كربلاء

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، بياناً بشأن التفجير الذي وقع عند أحد مداخل محافظة كربلاء وأسفر عن سقوط 17 شخصاً بين قتيل وجريح.
وقال المكتب في البيان الذي تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء يتابع ببالغ الأسى والاهتمام الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف مركبة أجرة تقل مواطنين بين محافظتي بابل وكربلاء المقدسة".
وأضاف البيان، أن "الفرق الطبية سارعت لنقل الشهداء والجرحى إلى المستشفيات القريبة، كما سارعت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على الإرهابي المنفذ بتعاون الأهالي"، متابعاً "نعزي أبناء شعبنا بهذا الحادث الآثم".
يذكر أن عبوة ناسفة انفجرت، أمس الجمعة (20 أيلول 2019)، داخل عجلة قرب أحد مداخل كربلاء، ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة خمسة اخرين بحسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمني.
وأضاف البيان، أن "الفرق الطبية سارعت لنقل الشهداء والجرحى إلى المستشفيات القريبة، كما سارعت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على الإرهابي المنفذ بتعاون الأهالي"، متابعاً "نعزي أبناء شعبنا بهذا الحادث الآثم".
يذكر أن عبوة ناسفة انفجرت، أمس الجمعة (20 أيلول 2019)، داخل عجلة قرب أحد مداخل كربلاء، ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة خمسة اخرين بحسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمني.
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