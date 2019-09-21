روسيا تنتقد جنرالاً أمريكياً بسبب خطة تدمير دفاعات كالينينجراد الجوية

جدة - عمرو شويل موسكو- الخليج 365:

اتهمت روسيا الولايات المتحدة بتهديدها بصفاقة بعد أن قال جنرال أمريكي كبير إن واشنطن أعدت خططا في حالة الاحتياج لها لتدمير الدفاعات الجوية في منطقة كالينينجراد الروسية في أوروبا.

وكانت مجلة بريكينج ديفينس قد نقلت عن الجنرال جيفري هاريجيان قوله يوم الثلاثاء “إذا اضطررنا للدخول إلى هناك لندمر على سبيل المثال نظام كالينينجراد للدفاع الجوي فيجب ألا يكون هناك شك في أن لدينا خطة لتحقيق ذلك”.

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وكالينينجراد منطقة روسية تقع على بحر البلطيق بين ليتوانيا وبولندا العضوين في الاتحاد الأوروبي. وسيطرت موسكو على المنطقة من ألمانيا عند نهاية الحرب العالمية الثانية.

وانتقدت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية تصريحات هاريجيان قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا خلال

إفادتها الأسبوعية في موسكو.

وقالت ” أولا فإننا نعتبر ذلك تهديدا. ثانيا نعتبر مثل هذه التصريحات غير مسؤولة تماما”. ورفضت وزارة الدفاع الروسية تأكيد هاريجيان وقالت إن المنطقة محمية بشكل جيد.