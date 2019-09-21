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مقتل ثاني أبرز قيادات الحوثي في البيضاء اليمنية

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الان تتابع مقتل ثاني أبرز قيادات الحوثي في البيضاء اليمنية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365:

أكدت مصادر صحافية مقتل ثاني أبرز قيادات ميليشيات الحوثي في محافظة البيضاء اليمنية، المدعو العميد محمد عبده دغيش المكنى “أبو ثابت”، بغارة لتحالف دعم الشرعية.

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وحسب المصادر، فإن غارة جوية لتحالف دعم الشرعية، استهدفت القيادي الحوثي أبو ثابت المعين من قبل الميليشيات الحوثية أركان حرب محور البيضاء.

وأكدت المصادر مقتل القيادي الحوثي محمد دغيش مع عدد من مرافقيه جراء الغارة، التي استهدفتهم في محافظة حجة شمال غرب اليمن.

وكانت ميليشيات الحوثي عينت دغيش مشرفاً أمنياً في محافظة البيضاء قبل أن تعينه لاحقاً أركان حرب محورها في البيضاء.

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