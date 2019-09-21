ليبيا.. إسقاط طائرة تجسس تركية بمحور طرابلس

السبت 21 سبتمبر 2019 طائرة مسيرة أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، مساء الجمعة،عن إسقاط طائرة تصوير وتجسس تركية، من قبل وسائط الدفاعات المضادة للطائرات بمحور طرابلس، بحسب بوابة "أفريقيا الإخبارية" الليبية.

Advertisements وكان الجيش الليبي أعلن الخميس، عن تدمير آليات مسلحة تحمل قيادات إرهابية وأجهزة تشويش جنوب العاصمة الليبية طرابلس خلال غارة جوية قامت بها مقاتلات سلاح الجو. وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في بيان، "في غارة جوية اليوم الخميس تمكنت طائراتنا الحربية من تدمير 2 آلية مسلحة و2 سيارة استيشن تحمل قيادات إرهابية وأجهزة تشويش للعصابات الإرهابية وذلك جنوب العاصمة طرابلس من منطقة السبيعة".

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