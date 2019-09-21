عادل الجبير: التهاون مع إيران سيشجعها لارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية

السبت 21 سبتمبر 2019

الجبير

كتب متابعات_الخليج 365

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن التهاون مع إيران سيشجعها لارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية، وسيكون لذلك آثار تمتد على الأمن والسلم الدوليين وليس فقط على المنطقة.



Advertisements

وأضاف على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن "استهداف بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداءاً على المملكة فقط، بل يعتبر اعتداء على العالم من خلال استهداف إمدادات الطاقة للأسواق الدولية".

وأشار إلى أن هذا الاعتداء الآثم يعتبر امتداداً لسياسات إيران التخريبية والعدوانية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف صارم تجاه سلوكيات إيران الإجرامية.