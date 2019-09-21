الولايات المتحدة تفرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني

السبت 21 سبتمبر 2019 ترامب كتب متابعات_الخليج 365 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض الجمعة إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على البنك الوطني الإيراني.

Advertisements ولم يقدم ترامب تفاصيل أخرى بشأن العقوبات. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن "البنك هو آخر مصدر أموال لطهران". وتعمل واشنطن حالياً على عزل إيران ماليا بشكل كلي.

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