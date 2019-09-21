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الرئيس المصري يصل نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة
السبت 21 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، إلى مدينة نيوريوك الأمريكية، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة 74.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس المصري كلمته عقب كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مباشر.
ومن المنتظر أن تشمل كلمة الرئيس المصري ملفات عدة، أبرزها مكافحة الإرهاب في سيناء، والوضع الاستثنائي الذي تمر به المنطقة العربية والشرق الأوسط.
وانتظرت الجالية المصرية في نيويورك أمام مقر إقامة الرئيس المصري في ضاحية منهاتن للترحيب به.
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