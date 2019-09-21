احتجاجات في العاصمة الأميركية من أجل التغيّر المناخي

تظاهر آلاف من نشطاء البيئة، في العاصمة الأميركية واشنطن من للتنبيه من مخاطر التغيّر المناخي.
ووجه المعتصمون انتقادهم الحاد للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إزاء سياساته تجاه التغيّرات المناخية.
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