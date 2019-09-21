مسؤول ايراني: مساحتنا أكبر من حدودنا الجغرافية

اعتبر رجل الدين ال​إيران​ي أحمد علم الهدى، أن "مساحة ​ايران​ هي أكبر من حدودها الجغرافية لأن كافة الفصائل المسلحة، التي تدعمها ​طهران​ في ​الشرق الأوسط​ هي جزء من إيران"، مشيراً إلى أن "إيران اليوم ليست فقط إيران ولا تحد بحدودها الجغرافية، ​الحشد الشعبي​ في ​العراق​ و​حزب الله​ في ​لبنان​ و​أنصار الله​ في ​اليمن​ وقوات الدفاع الوطني في ​سوريا​ و​الجهاد الإسلامي​ وحماس في ​فلسطين​، هذه كلها إيران".

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