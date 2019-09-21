خالد بن سلمان: ايران تستغل المستضعفين لحماية أمنها

اتهم نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إيران بـ"استغلال المستضعفين لحماية أمنها"، مشيراً إلى انه "يدعي نظام طهران أنه يحمي المستضعفين ونراه اليوم يتغطى بشكل رخيص وجبان بالمستضعفين لحماية بقائه وأمنه".
ودعا الشعوب العربية وخاصة اليمني، إلى "فهم أن النظام الإيراني ينظر إلى مؤيديه كأداة"، مشيراً إلى أنه "تأبى مروءة العرب، إلا أن يتحمل المرء والدول المسؤولية ويواجه التحديات برأس مرفوع، ولا يلقي المسؤولية على غيره، بأي حال من الأحوال، خاصة من هم أقل من حيث الحجم والقوة".
ولفت إلى أنه "على أبناء اليمن والشعوب العربية، بكافة مكوناتها دون استثناء، أن تعي أن نظام طهران لا ينظر لمؤيديه سوى كأدوات لتحقيق أطماعه وحمايته لا لحماية دولهم وشعوبهم".
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