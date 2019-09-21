واشنطن بوست: كوشنر يعتزم حضور مؤتمر اقتصادي بالرياض يستضيفه بن سلمان

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية بأن "كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، يعتزم حضور مؤتمر اقتصادي سنوي في الرياض يستضيفه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان"، مشيرةً إلى أن "كوشنر لم يؤكد بعد حضوره رسميا، وسط توقعات بحضوره، بصفة أحد أعضاء الوفد الأميركي".
ولفتت إلى أنه "من المحتمل أن يحضر كوشنر منتدى الاستثمار المستقبلي، المعروف باسم "دافوس الصحراء"، المقرر عقده في الفترة الممتدة بين 23 و25 تشرين الاول المقبل".
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