التلفزيون التونسي: القروي سيشارك بمناظرات الجولة الثانية للرئاسية

أعلن التلفزيون التونسي أن "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري"، وافقت على تمكين المرشح الرئاسي الموقوف ​نبيل القروي​، من المشاركة بمناظرات الجولة الثانية للاقتراع"، موضحاً أن "المشاركة ستكون إما بالحضور في استوديوهاته المركزية، أو التسجيل، أو عبر ​البث المباشر​ من المؤسسة السجنية التي يقيم فيها القروي".

ولفت إلى أنه "وجّه إثر هذه الموافقة مراسلات في الغرض، إلى كل من ​وزارة العدل​ والإدارة العامة للسجون والإصلاح، وقاضي التحقيق المتعهد بالقضية، والوكيل العام ل​محكمة الاستئناف​".

وقبل نحو أسبوعين، رفضت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة طلبا تقدمت به قناة تونسية خاصة لإجراء مقابلة مع القروي بسجنه.

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وأوقفت السلطات التونسية القروي، في 23 آب الماضي، إثر قرار صادر بحقه من إحدى دوائر محكمة الاستئناف بالعاصمة، على خلفية اتهام منظمة "أنا يقظ" له أمام ​القضاء​ بتبييض أموال وفساد.

وأعلنت ​النيابة العامة​، في 8 تموز الماضي، تجميد أموال القروي وشقيقه غازي، ومنعهما من السفر، في إجراء احترازي بعد اتهامهما بتبييض أموال.

والثلاثاء، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تأهل المرشح المستقل قيس سعيّد إلى الدور الثاني من ​الانتخابات الرئاسية​ بـنسبة 18.4 بالمئة من الأصوات، وكذلك القروي بنسبة 15.58 بالمئة.