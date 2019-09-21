القضاء البريطاني حكم على بولندي بالحبس أربع سنوات لإدانته بتهم إرهابية

أعلنت ​الشرطة البريطانية​، أنّ "​القضاء البريطاني​ حكم على بولندي من النازيين الجدد يُدعى ياشيك تشورزيوسكي، بالحبس أربع سنوات لإدانته بتهم إرهابيّة على خلفيّة تجميعه إرشادات حول صناعة القنابل وكيفيّة تنفيذ هجمات".

وذكرت أنّ "عناصر ​مكافحة الإرهاب​ كانوا قد اعتقلوا تشورزيوسكي البالغ من العمر 18 عامًا، في ​مطار لندن​ قبيل صعوده على متن طائرة متّجهة إلى بلده، في شباط الماضي"، موضحةً "أنّه قام بتنزيل مواد إرهابيّة على هاتفه، تمجّد هتلر و​النازية​ الجديدة و​عبادة الشيطان​. وتضمّنت الوثائق معاداة للسامية كما ودعوة إلى الإبادة".

وبيّنت الشرطة أنّ "الإرشادات الّتي جمعها تشورزيوسكي تتيح لمن يمتلك المعدّات الصحيحة ما يكفي من الإرشاد لصنع متفجرّات وأسلحة ناريّة صالحة للاستخدام، وقادرة على التسبّب بالموت أو بإصابة بالغة".