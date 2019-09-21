أعلن رئيس هيئة الاركان الاميركية المشتركة ​جوزف دانفورد​ أنه "من المستحيل صد هجوم ​السعودية​ بواسطة ​منظومة​ دفاع جوي منفردة". ووفق دانفورد فإن ما سماه بـ"الإمكانيات الدفاعية المتعددة المستويات قادرة على تقليل خطورة هجمات من الممكن أن تأتي من ​إيران​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول اميركي: ليس بإمكان أي منظومة دفاع جوي صد مثل هجوم السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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