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اعتقال عدد من الاشخاص خلال تظاهرات معارضة للسيسي في مصر

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اشارت وكالة "فرانس برس" الى أن "العديد من الأشخاص اعتقلوا في ​القاهرة​ بينما كانوا يتظاهرون للمطالبة برحيل الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​".

ولفتت الوكالة الى أن " تظاهرات صغيرة معارضة للسيسي خرجت في العاصمة ومدن مصريّة أخرى، لكنّ ​الشرطة​ فرّقتها سريعاً".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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