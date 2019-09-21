اعتقال عدد من الاشخاص خلال تظاهرات معارضة للسيسي في مصر

اشارت وكالة "فرانس برس" الى أن "العديد من الأشخاص اعتقلوا في القاهرة بينما كانوا يتظاهرون للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".
ولفتت الوكالة الى أن " تظاهرات صغيرة معارضة للسيسي خرجت في العاصمة ومدن مصريّة أخرى، لكنّ الشرطة فرّقتها سريعاً".
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