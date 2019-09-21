اعتقال عدد من الاشخاص خلال تظاهرات معارضة للسيسي في مصر

اشارت وكالة "فرانس برس" الى أن "العديد من الأشخاص اعتقلوا في ​القاهرة​ بينما كانوا يتظاهرون للمطالبة برحيل الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​".

ولفتت الوكالة الى أن " تظاهرات صغيرة معارضة للسيسي خرجت في العاصمة ومدن مصريّة أخرى، لكنّ ​الشرطة​ فرّقتها سريعاً".