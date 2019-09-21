آلاف من المحتجين يتجمعون بمدريد احتجاجا على العنف ضد المرأة

تجمع آلاف المحتجين في وسط العاصمة الإسبانية مدريد لجذب الانتباه للعنف الأسري خلال عام شهد مقتل أكثر من 40 امرأة على يد شركائهن أو شركائهن السابقين.
وحمل المحتجون لافتات كتب عليها" لا نريد الاستمرار في عد الضحايا" وهتفوا" لسنا وحدنا".
وتنشر الحكومة بشكل منتظم عدد النساء اللواتي قتلهن شركاؤهن أو شركاؤهن السابقون. وطبقا لإحصاءات حكومية فقد بلغ هذا العدد 42 حتى الآن هذا العام مع مقتل أكثر من ألف امرأة منذ بدء التسجيل في 2003.
وطبقا لاستطلاع للاتحاد الأوروبي في 2014 تعد معدلات بلاغات العنف الأسري في إسبانيا من بين أدنى المعدلات في أوروبا.
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