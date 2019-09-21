قوى الامن: توقيف 90 مطلوبا بجرائم مخدرات وسرقة وضبط 934 مخالفة سرعة

أشارت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ الى أنه "تم توقيف 90 مطلوبا بجرائم مخدرات وسرقة واطلاق نار"، مضيفة: "تم ضبط 934 مخالفة ​سرعة زائدة​ بتاريخ 20/09/2019".

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