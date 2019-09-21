بحث وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ مع الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ عدة قضايا على رأسها لجنة صياغة ​الدستور السوري​. ولفت أوغلو الى ان "الاجتماع كان مفيداً، وناقشنا العديد من القضايا على رأسها ​سوريا​ ولجنة صياغة الدستور".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جاويش اوغلو بحث مع غوتيريس في لجنة صياغة الدستور السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.