شكرا لقرائتكم خبر عن خطة البرلمان: "الصندوق والبنك الدولى" مطمئنان لاستكمال الإصلاح الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن زيارة وفد اللجنة الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية كانت من انجح الزيارات التى شهدها مجلس النواب بتشكيله الحالى، لافتا إلى أن الهدف من الزيارة كان تبادل الخبرات حول أسلوب موازنة البرامج والأداء فى إعداد الموازنة العامة للدولة.

وأوضح عمر، فى تصريح له، أن الوفد التقى بعدد من المسئولين بصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، لافتا إلى أنهم أشادوا كثيرا ببرنامج الإصلاح الاقتصادى بمصر وما حققه من نتائج مبهرة على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلى وخفض العجز ومعدل البطالة والتضخم، قائلا: "أحد مسئولى البنك الدولى أبلغنا أن نصف ما يخصصه البنك الدولى للشرق الأوسط وأفريقيا يذهب إلى مصر لاقتناعهم ببرنامج الإصلاح الاقتصادى".

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وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن الهدف من تلك الزيارة كان توطيد الصلات بين اللجنة وقيادات ومسئولى ملف الشرق الأوسط وأفريقيا بالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى.

وتابع قائلا "مسئولى الصندوق والبنك اطمأنوا لوجود إرادة سياسية لاستكمال الإصلاح الاقتصادى حتى بعد انتهاء فترة الـ3 سنوات الخاصة ببرنامج صندوق النقد الدولى"، مؤكدا "الدولة عازمة على الإصلاح للنهاية، والبنك الدولى أكد إن الفترة القادمة سيكون هناك كثير من الأعمال مع الدولة المصرية".

يُذكر أن وفدا من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، اقد نظم زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التقى خلالها بالعديد من المسئولين بصندوق النقد الدولى والبنك الدولى والكونجرس الأمريكى والحكومة الأمريكية، بشأن أسلوب البرامج والأداء فى إعداد الموازنة العامة للدولة والأساليب والطرق الحديثة فى إعداد الموازنة وتبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والأمريكى.