شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحولت مواقع التواصل الاجتماعى إلى بيئة خصبة لنشر الشائعات؟.. نائب يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بحرص الحكومة فى الرد على الشائعات أولا بأول وتفنيدها، وجهود المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى هذا الصدد عبر تقاريره الدورية لرصد الشائعات.

وأوضح الفقى، فى تصريح له، أن مواقع التواصل الاجتماعى باتت بيئة خصبة لنشر الشائعات والأكاذيب التى تستهدف تعطيل الدولة المصرية وتقويض جهود القيادة السياسية فى الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والسياسى.

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كما أكد النائب عصام الفقى على دور وسائل الإعلام الوطنية فى التصدى لأكاذيب وشائعات بعض الجماعات الإرهابية، التى تنشر وتروج لأفكارها المتطرفة وأكاذيبها المسمومة التى تهدف للنيل من عزيمة المصريين وبث اليأس والإحباط فى نفوسهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

يُذكر أن الدولة المصرية قد تعرضت لحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية لنشر الشائعات وبث الأكاذيب حول مؤسسات الدولة الوطنية ومنها مؤسستى الرئاسة والقوات المسلحة، فى محاولة من أعداء الوطن وقوى الشر لإثارة البلبة وزعزعة الأمن العام والاستقرار.

وتُعد الشائعة جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هى: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".