إعصار "لورينا" يجتاح مناطق واسعة بخليج كاليفورنيا

اجتاح الإعصار "لورينا" مناطق بخليج كاليفورنيا متسبباً في سقوط أمطار غزيرة ورياح عاتية مساء الجمعة.

وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة في بيان إن لورينا كان على بعد نحو 60 كيلومتراً شمال شرقي كابو سان لوكاس مثيراً رياحاً وصلت سرعتها القصوى إلى 85 كيلومتراً.

وأدى وصول الإعصار إلى إلغاء الرحلات الجوية إلى لوس كابوس بالمكسيك وتأجيل الدراسة بالمدارس المحلية. ولكن يبدو أن شواطئ المدينة تفادت المراحل الأسوأ بالإعصار.

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وتسببت العاصفة في هطول أمطار غزيرة في الشرق في مناطق تقع على ساحل خليج كاليفورنيا والمناطق المحيطة به في ولايتي سينالوا وناياريت بالإضافة إلى مناطق بولايتي سونورا ودورانجو الواقعتين في الداخل، بحسب ماقالت الهيئة الوطنية للمياه بالمكسيك.