حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، السبت، غائما جزئيا حتى صافيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وخاصة في المناطقة الداخلية والجبلية من البلاد، وتكون ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 29 – 18، الخالصة (كريات شمونه) 32 – 21، صفد 27 – 17، طبرية 34 – 23، الناصرة 32 – 19، حيفا 29 – 23، يافا 29 – 24، القدس المحتلة 27 – 18، عسقلان 29 – 25، عين جدي (البحر الميت) 35 – 27، بئر السبع 30 – 21، أم رشرش (إيلات) 37 – 25.

أما يوم غد الأحد، فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون أعلى بقليل من المعدلات السنوية لهذا الموسم.

وبعد غد، الإثنين، لا يتوقع أن يطرأ تغيير ملحوظ على درجات الحرارة.