القضاء التركي يحاكم صحفيين في "بلومبرج" بتهمة انهيار الليرة

نظرت محكمة تركيا قضية جديدة من قضايا الصحفيين المعتقلين، حيث مثل صحفيان تركيان يعملان لصالح وكالة "بلومبرج" الأمريكية أمام المحكمة بتهمة تقويض الاقتصاد التركي.



والصحفيان هما من بين قرابة عشرة مدعى عليهم تجرى محاكمتهم في إطار القضية نفسها، والتي بدأت بعد نشر مقال حول انهيار الليرة التركية، وبعضهم ملاحق لمجرّد نشره نكات حول الوضع الاقتصادي.

واتُهم الصحفيان في "بلومبرج" كريم قره كايا وفرجان يالنكيليتش بمحاولتهما "إلحاق الضرر بالاستقرار الاقتصادي في تركيا وانهيار الليرة"، بعد تقديم هيئة التنظيم والمراقبة في القطاع المصرفي شكوى.

وقال قره كايا أمام المحكمة "لا أستطيع فهم سبب إثارة مقالنا ردّ فعل من هذا النوع".

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وقال مدعى عليهم آخرون إنهم مذهولون لأنهم ملاحقون بسبب تعليقات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر ممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" في تركيا إرول أوندر أوغلو الذي حضر جلسة المحاكمة، أمس الجمعة، أن هذه المحاكمة "تُظهر ميلاً جديداً مقلقاً يستهدف تغطية الشؤون الاقتصادية".

ورفض القاضي طلبات التبرئة التي قدمها المحامون، وأرجئت المحاكمة إلى 17 يناير/كانون الثاني 2020.

وفي يونيو/حزيران الماضي، رصد مركز "جيتستون" الأمريكي للأبحاث تصعيد نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد الصحفيين الأتراك.

وكشف المرصد عن اعتقال على الأقل 146 فردا صحفيا وإعلاميا، لقضاء فترة عقوبة مؤقتة تسبق محاكماتهم بالعديد من التهم الواهية.