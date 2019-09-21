السيسي يصل نيويورك والجالية المصرية تنظم مسيرات ترحيب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة السبت 2019/9/21 07:45 ص بتوقيت أبوظبي جانب من مسيرات الترحيب بالرئيس المصري أمام مقر إقامته في نيويورك

نظمت الجالية المصرية في مدينة نيويورك الأمريكية، السبت، مسيرات ترحيب أمام مقر إقامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في ضاحية منهاتن.

وحمل المئات من الجالية المصرية الأعلام وصور السيسي، وتجولوا حول مقر إقامته، كما هتفوا بشعارات "تحيا مصر". ووصل الرئيس المصري، السبت، إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة 74.

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ومن المقرر أن يلقي السيسي كلمته عقب كلمة نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ومن المنتظر أن يناقش السيسي في كلمته ملفات عدة، أبرزها مكافحة الإرهاب في سيناء، والوضع الاستثنائي الذي تمر به المنطقة العربية والشرق الأوسط.



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