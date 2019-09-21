رويترز:أسعار النفط تهبط بفعل المخاوف من حرب التجارة الاميركية الصينية

ذكرت وكالة "رويترز" أن "أسعار ​النفط​ تراجعت بفعل تجدد المخاوف بشأن حرب التجارة الأميركية الصينية، بعد الهجوم على منشأتي "​أرامكو​" ​السعودية​ مطلع الأسبوع"، لافتة الى أن "العقود الآجلة حققت مكاسب أسبوعية، مع تسجيل خام "برنت" أكبر زيادة أسبوعية له منذ كانون الثاني، بعد هجوم على صناعة ​الطاقة​ السعودية مطلع الأسبوع".

ولفتت الى أن |العقود الآجلة ل​خام برنت​ انخفضت 12 سنتاً ليتحدد سعر التسوية عند 64.28 ​دولار​ للبرميل، في حين أغلق ​الخام الأميركي​ غرب ​تكساس​ الوسيط منخفضا أربعة سنتات إلى 58.09 دولار للبرميل".

واضافت: "قفزت سوق النفط نحو 20 بالمئة يوم الاثنين في رد فعل على هجوم 14 أيلول، الذي قلص الإنتاج السعودي بمقدار النصف والإمدادات العالمية نحو خمسة بالمئة، لكن الأسعار تخلت عن معظم تلك المكاسب لاحقا بفعل تطمينات من السعودية بأنها ستستعيد الإنتاج المفقود بنهاية الشهر الحالي".