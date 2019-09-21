عناصر الكتيبة الإسبانية باليونيفيل نفذوا مشروع إنشاء رصيف للمشاة في برج الملوك

نفّذ عناصر من الكتيبة الإسبانية العاملة ضمن القطاع الشرقي في "اليونيفيل"، مشروع إنشاء رصيف للمشاة بأنفسهم في بلدة برج الملوك، يمتدّ لمسافة 550 مترًا تقريبًا من مثلّث برج الملوك- سهل الخيام- كفركلا إلى وسط البلدة عند مدخل مبنى البلدية تحديدًا، مموّلًا بالكامل إسبانيا وتحت إشراف البلدية بشخص رئيسها إيلي سليمان.
وأثنى سليمان على "جهود هؤلاء العناصر الّذين تركوا عائلاتهم في إسبانيا وجاءوا إلى لبنان ليس فقط من أجل حفظ السلام على الحدود اللبنانية، بل ليتركوا بصمة إيجابيّة أينما حلّوا من خلال عملهم، ومشاركة أبناء المنطقة في كلّ نشاطاتهم واحتفالاتهم، وان يمدّوا لهم يد العون قدر المستطاع حسب إمكانيّاتهم".
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