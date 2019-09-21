موسى: لتطبيق الخطة الاقتصادية التي اتفق عليها ببعبدا وتنفيذها بشكل جدي

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ميشال موسى​ في حديث لـ"الجمهورية" أنّ "الزيارات الخارجية للرؤساء مهمّة ل​لبنان​"، لافتا الى انّ "الأهمّ هو العمل الداخلي الجاد، وتحديداً تطبيق الخطة الإقتصادية التي اتّفق عليها في ​القصر الجمهوري​، وتنفيذها بشكل جدي وشفاف، لأنّ أي مساعدة للبنان اليوم ستكون مبنيّة على جدية لبنان في التدابير الإصلاحية وشفافيتها".

وركّز موسى على 3 نقاط أساسية يجب اتّباعها في ​الموازنة​، وهي: "أوّلاً، الالتزام بتنفيذ بنود مشروع الموازنة بشكل جدي وواضح. وثانياً، إحترام تقديرات الأرقام، بمعنى التقيّد بالأرقام المححدة لخفض ​العجز​ عند التنفيذ"، مضيفا: "أمّا النقطة الثالثة فهي أن يواكب الاستقرار السياسي كل التدابير الاقتصادية، لأنّ أيّ حدث أمني من شأنه أن يؤخّر البلاد فترة زمنية طويلة ويخلق أجواء ضاغطة".