ترامب: لا حاجة للتوصل لاتفاق تجاري مع الصين قبل الانتخابات الرئاسية

أكّد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنّ "لا حاجة للتوصّل إلى اتّفاق تجاري مع الصين قبل ​الانتخابات الرئاسية​ الأميركية المقرّرة في نهاية 2020"، مشدّداً على متانة ​الاقتصاد​ الأميركي.

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