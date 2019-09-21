النشرة: 4 جرحى نتيجة تدهور سيارة على طريق عام بعلبك- رياق في الحلانية

أفاد مراسل "النشرة" في ​بعلبك​ بـ"إصابة 4 أشخاص، 2 منهم بحالة حارجة جدًّا، نتيجة ​تدهور سيارة​ على طريق عام بعلبك- رياق الدولية في الحلانية".

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