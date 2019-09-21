قائد الجيش بحث مع سفيرة لبنان إلى إسبانيا وسفير بلغاريا بالأوضاع العامة

التقى قائد الجيش ال​لبنان​ي العماد ​جوزاف عون​، في مكتبه في اليرزة، سفيرة لبنان إلى ​إسبانيا​ هالة كيروز، من ثمّ سفير ​بلغاريا​ إلى لبنان Boyan BELEV يرافقه الملحق العسكري العقيد Zdarvko YACHEV، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

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