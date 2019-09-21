قائد الجيش بحث مع سفيرة لبنان إلى إسبانيا وسفير بلغاريا بالأوضاع العامة

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التقى قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، سفيرة لبنان إلى إسبانيا هالة كيروز، من ثمّ سفير بلغاريا إلى لبنان Boyan BELEV يرافقه الملحق العسكري العقيد Zdarvko YACHEV، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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