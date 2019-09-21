الشرق الأوسط: الفريق المالي الذي يرأسه الحريري يسعى لتحصين الموجودات الخارجية للبنك المركزي

افادت معلومات لصحيفة "الشرق الأوسط" بأن "فريق العمل ​المال​ي، الذي يرأسه رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، ويضمّ خصوصاً وزير المال ​علي حسن خليل​، وحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، بدأ فعلياً ببلورة أفكار وآليات ذات طابع مالي، تستهدف خصوصاً تحصين الموجودات الخارجية للبنك المركزي، وإعادة تصويب ميزان المدفوعات الذي عانى من عجز قياسي ناهز 6 مليارات ​دولار​ في النصف الأول من العام الحالي. كذلك تمكين وزارة المال من رصد المبالغ الكافية لمقابلة استحقاقات الإصدارات الأقرب وفوائد الإصدارات الأبعد آجالاً، بينما سيتكفل ​البنك المركزي​ بتسديد المستحقات المتبقية للعام الحالي، وضمنها إصدار بقيمة 1.5 مليار دولار يُستحقّ في آخر تشرين الثاني المقبل".

ورجحت مصادر مالية ومصرفية أن تبدأ وزارة المال بطرح برنامج أولي بنحو ملياري دولار، على أن يتم توسيعه أو إصدار شرائح مستقلة مماثلة، وبآجال متعددة لا تقل عن 5 سنوات، وذلك في ضوء استجابة الاكتتابات ذات المصادر الخارجية.