عقيص: القوات ستقدم ورقة اصلاحية تتضمن ملاحظاتها على موازنة 2020

أمِل عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​ أن "تحمل الزيارات الخارجية ل​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بَشائر خير للبنان، لأنّه بات بحاجة الى معجزات لإنقاذ اقتصاده".

واشار لـ"الجمهورية" الى انّ "وزراء "​القوات اللبنانية​" سيقدمون قريباً ورقة إصلاحية تتضمن ملاحظاتها على مشروع ​الموازنة​، وتصبّ في خدمة ​الاقتصاد اللبناني​ وماليته"، مضيفا: "لا تحمل ورقة القوات سلبيّات تجاه فريق معيّن، وليست معارضة للمعارضة، إنّما هي اقتراحات بنّاءة، من الممكن، إذا ما اعتُمِدت، أن تحسّن ​الوضع الاقتصادي​ وأن تنقلنا من مرحلة الى أخرى".

وتطرّق الى "مسألة انقطاع ​الدولار​ من الأسواق اللبنانية، ما يؤشّر الى أننا وصلنا الى الهاوية لذلك، من المهم أن تقرّ الموازنة سريعاً، وأن نبدأ الاصلاحات الجذرية وفق اقتراحات "القوات" وغير "القوات" على أن تُرفَق بالمساعدات الدولية الموعودة، إذا كان ​المجتمع الدولي​ ما زال قادراً على تصديق أنّ لبنان سيَفي بالتزاماته تجاهه".