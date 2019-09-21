مقتل قائد عسكري بارز من "أنصار الله" بغارة للتحالف العربي في حجة

ذكر مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" أن "العميد محمد عبده دغيش، أركان حرب محور محافظة البيضاء وسط اليمن، قتل وعدد من مرافقيه في غارة لطيران التحالف بمحافظة حجة".
وأشار إلى أن "القيادي دغيش المكنى "أبو ثابت" عيّن منذ شهرين في منصبه الذي تقلده بعد أن عمل لأكثر من ثلاثة أعوام المسؤول الأمني لـ"أنصار الله" في محافظة البيضاء".
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع في اليمن إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
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