شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهير المحامين.. مفيدة عبد الرحمن.. أول امرأة تمارس المهنة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أول امرأة تمارس مهنة المحاماة فى مصر بعد أن حصلت على ليسانس الحقوق عام 1935، إنها مفيدة عبد الرحمن التى ولدت 19 يناير سنة1914 بالدرب الأحمر بالقاهرة. كانت تحلم أن تكون طبيبة وامتحنت مفيدة عبد الرحمن البكالوريا وقبل النتيجة تم زواجها.

بعد زواجها قامت باستبعاد كلية الطب واقترح عليها زوجها دراسة الحقوق فوافقت، وتقدمت بأوراقها للكلية، لتكون أول امرأة تدرس الحقوق، ودخلت الكلية وهى أم لطفلها عادل الابن الأكبر، وتخرجت من الكلية و أخدت ليسانس الحقوق سنة 1935 وهى زوجة وأم لخمسة أبناء.

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وخلال تدربها بأحد المكاتب سألت الشهود وناقشتهم فى المحكمة وفوجئت بعدها بالقاضى يحكم بالبراءة لموكلها، فبدأ الناس يطلبونها بالاسم من صاحب المكتب، وكانت تذهب إلى المحكمة وهى حامل حتى آخر يوم قبل الولادة، شغلت عضوية مجلس نقابة المحامين ودربت العشرات منهم، إلى أن تقاعدت فى الثمانين من عمرها وتوفيت فى 2002.