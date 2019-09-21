شجار على أسعار الفاكهة.. محاكمة 4 أشقاء بتهمة قتل بائع اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، سماع الشهود في محاكمة 4 أشقاء متهمين بقتل شخص خلال مشاجرة بالزاوية الحمراء. وكشفت التحقيقات قيام المتهمين باستخدام أسلحة نارية وبيضاء لترويع جيرانهم بمنطقة الزاوية الحمراء، وتشاجروا مع المجني عليه الذي أصيب بطلق ناري أودى بحياته. وأوضحت التحقيقات أن خلافًا بين المتهمين (تجار فاكهة) والمجني عليه (بائع) على الأسعار سبب المشاجرة التي انتهت بمقتله.

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