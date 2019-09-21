محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين محمد:

تبدأ الدراسة بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الجديد 2019-2020، اليوم السبت.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نفت الشائعات التي انتشرت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة بالجامعات والمعاهد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. بدء الدراسة بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.