الحكم على 26 متهمًا بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، حكمها على 26 متهماً، في القضية المعروفة إعلاميا "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة".

من المقرر صدور الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وعبدالرحمن صفوت الحسيني، وأحمد عبد الحكم.

وتضم قائمة المتهمين كل من : عبد العال عبد الفتاح، وأحمد محمد حسن مرسى، وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمي، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، ويوسف عبد العال عبد الفتاح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد موسى دسوقي ديب، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد مصطفى محمد، وكريم حميدة على، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحي، ومحمد خلف جمعة وأحمد بدوى إبراهيم ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة و أحمد صالح عبد الفتاح وعلي عاطف على الساعي ومحمود عبد القادر على سعد وبسام أسامة محمد بطل ويوسف محمد عبده عبد النبي وعبد الرحمن سمير رشدي.

وأسندت النيابة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.