​بالصور – شوارع الإسكندرية تخلو من فرحة الفوز بالسوبر بعد وفاة الطفل أدهم

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

خلت شوارع الإسكندرية من مظاهر الفرحة لجماهير النادي الأهلي، مساء الجمعة، بعد فوز فريقهم بمباراة كأس السوبر المصري، نتيجة تراجع العشرات من مشجعي النادي عن الاحتفال في إشارة للحداد على الطفل أدهم الكيكي مشجع الزمالك الذي لقي مصرعه قبل المباراة بساعات في حادث مروري.

واختفت أجواء الاحتفال من أبرز شوارع وميادين الإسكندرية التي اعتاد جمهور الأهلي التواجد بها عقب كل فوز لفريقهم، فيما وصفه البعض باحترام مشاعر ذوي الطفل الراحل ومشجعي نادي الزمالك.

وعلقت نيفين عوض من مشجعات النادي الأهلي بالإسكندرية "جمهور الأهلي فرحان بالفوز في المباراة علي نادي الزمالك و الحصول علي كأس السوبر الحمد لله، بس الهزار بالنسبالي خلص بعد ما عرفت بوفاة الطفل أدهم في حادث سيارة أثناء ذهابهم لمشاهدة المباراة و تشجيع نادي الزمالك، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقال شريف عبد العظيم من مشجعي الأهلي "نتقدم نحن جمهور الأهلي بخالص العزاء لأسرة الطفل آدهم الكيكي الذي توفي إثر حادث أليم أثناء التوجه لملعب برج العرب لحضور مباراة السوبر، راجيين من المَولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، والشفاء العاجل لباقي أفراد أسرته المصابين."

واكتفى مشجع الأهلي، أحمد كمال بتوجيه رسالة لجماهير الفريقين قائلا " برجاء من جمهور الأهلي أو جمهور الزمالك عدم التحفيل بعد الماتش احتراما لهذا الطفل."

Advertisements

رسالة مشابهة وجهها مشجع الزمالك محمود أبو جمال إلى جماهير الفريقين بالتزام الهدوء وعدم التراشق بالكلمات فيما وصفه ب"التحفيل" قائلا "كفاية إن ناس النهاردة ماتت وهي رايحة تتفرج علي الماتش، ومينفعش نبقى لسة بنحفل على بعض."

وقال أيمن الكسبي، من مشجعي الزمالك " نرجو من جمهور الأهلي الاحتفال في صمت احتراما للمتوفى، رحم الله الأموات".

وعلق علي النمر من مشجعي الأهلي على وفاة الطفل أدهم "أسوأ حاجة حصلت في يوم الماتش رحمه الله تعالى عليك وربنا يصبر أهلك إنا لله وإنا إليه راجعون."

وتوفى الطفل "أدهم الكيكي" إثر حادث سير على الطريق الصحراوي خلال توجهه بصحبة والده لحضور مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك، على طريق الإسكندرية الصحراوي، وشيعت جنازته مساء الجمعة، في مسقط رأسه بمدينة دمياط.

وحقق فريق الأهلي بطولة السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم ببرج العرب بالإسكندرية، ليحافظ الأهلي حافظ على لقبه للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على المصري البورسعيدي في النسخة التي أقيمت بالإمارات.