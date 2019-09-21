رئاسة الحرمين تمد جنود المملكة المرابطين بالحدود بماء زمزم

به من واجب ديني ووطني.
قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتسيير حافلتين معبأة بكميات من مياه زمزم لجنودنا الأبطال المرابطين على الحدود، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ( 89) للمملكة العربية السعودية، وانطلاقًا من مبدأ الدعم والمساندة لجنودنا البواسل، وشكرهم على ما يقومون
وأوضحت الرئاسة أن تلك البادرة تأتي إهداءً وتقديرًا لجهود المرابطين، لتعزيز مكانتهم على ثغور وحدود البلاد المباركة، وتأكيداً على مكانتهم وإبرازاً لجهود الدولة في حماية الوطن وأمنه والعنايةبالمواطن وسلامته، وتعبيرًا عن الامتنان لما يقوم به هؤلاء الأبطال في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
وأن هذه المبادرة تعبر عن لمسة تقدير من منسوبيها تجاه جنود المملكة، وقوات التحالف على ما يقدمونه من تضحيات عظيمة للذود عن بلاد الحرمين والتي تحتضن أطهر المقدسات قبلة المسلمين ومهوى الأفئدة، ومسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
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