شاهد.. مصريون غاضبون يمزقون صور السيسي



تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لمتظاهرين أسقطوا صورا بأحجام كبيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينتي دمياط والمنصورة.



وردد مئات المتظاهرين هتافات ضد السيسي، مطالبين إياه بالرحيل، قبل أن يمزقوا صوره.



ولأول مرة منذ الإطاحة بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي -عبر انقلاب عسكري في 3 يوليو/تموز 2013- شهد ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة تظاهر مئات من المواطنين ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي مطالبين برحيله.



كما تشهد محافظات الإسكندرية والسويس ودمياط والدقهلية والغربية مظاهرات أخرى للتنديد بالسيسي ونظامه.



المصدر: مواقع التواصل

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