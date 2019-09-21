البنتاجون يرسل قوات لتعزيز الدفاعات السعودية بعد هجمات السبت يمن شباب نت - متابعات السبت, 21 سبتمبر, 2019 - 02:39 صباحاً قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب وافق على إرسال قوات أمريكية لتعزيز دفاعات السعودية الجوية بعد الهجمات التي تعرضت لها منشأتا نفط بالمملكة يوم السبت والتي أنحت واشنطن باللوم فيها على إيران.



وأضاف البنتاجون إن عملية نشر القوات ستتضمن عددا متواضعا من الجنود وستكون ذات طبيعة دفاعية بصفة أساسية. وقال الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة إن عدد الجنود الذين سيتم إرسالهم لن يصل إلى آلاف ولكنه امتنع أن يكون أكثر تحديدا.



المصدر: رويترز كلمات مفتاحية :

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