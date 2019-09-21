شكرا لقرائتكم خبر عن "أسوان فى القلب" تعرف على المشروعات التنموية فى المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، تولى الحكومة، فى خطتها المقدمة إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقة ملموسة وسريعة يشعر بها المواطنين تنعكس على تحسين جودة حياتهم وتوفر لهم فرص العيش اللائق والكريم.

وخصصت الحكومة - حسب خطتها - نحو 3.56 مليار جنية لمحافظة أسوان، تتنوع مشروعات الصرف الصحى والتعليم، الخدمات الصحية.

وفى هذا الإطار، نستعرض أبرز المشروعات المستهدفة والجارى استكمالها خلال العام الحالى بمحافظة أسوان فى ضوء التقرير المقدم من الحكومة إلى البرلمان على النحو التالى :

1- إنشاء وتجديد مدارس التعليم الأساسى.

2- استكمال مرافق جامعة أسوان.

3- استكمال مشروع إعادة تأهيل مدارس التعليم الفنى القائمة.

4- استكمال تدعيم السد العالى وخزان أسوان.

5- إنشاء وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 4000 فدان

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6- إعادة تأهيل وتوسيع وتعميق المصارف العامة وإنشاء الأعمال الصناعية عليها

7- تطوير مفيض توشكى ومعالجة الأطماء ببحيرة ناصر

8- استكمال إنشاء كبارى وأعمال صناعية، وحماية البنية الأساسية من إخطار السيول

9- استكمال كوبرى كلابشة وكوبرى دراو وكوبرى توشكا تحت طريق أسوان/ أبوسمبل.

10- استكمال المرحلة الأولى بطول 4.6 كم حتى المنطقة الصناعية الجديدة بأسوان، الطريق الإقليمى شرق النيل.

11- تخفيض منسوب المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو.

12- إعادة تأهيل صرف صحى كيما 1 وكيما 2.

13- توسيع وتطوير محطة مياه أدفو غرب بطاقة 35 الف متر مكعب/ يوم، محطة معالجة ثلاثية كيما 3 بطاقة 35 ألف م مكعب/ يوم، محطة مياه البصلية بطاقة 5000 م مكعب/ يوم مرحلة أولى.

14- تنفيذ أعمال تصميك وتنفيذ غابة شجرية ومستلزماتها بمساحة بمساحة حوالى 1200 فدان للاستفادة من المياة المنقاه الناتجة من محطة معالجة بلانه - نصر النوبة.